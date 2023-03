Club Rodenburg tóch tot minstens eind april dicht: ‘Kost ons grofweg een ton aan omzet’

MET VIDEO Buurt in de ban van bomentrek­ker: wie haalt toch steeds boompjes uit het Speelpark weg?

Eén nacht ging het goed, maar daarna ging het tóch weer mis. Opnieuw heeft iemand net geplante boompjes uit de grond getrokken bij Speelpark Drumpt in Tiel en ze verderop gedumpt. Maar wie is deze bomentrekker? ,,Laat het weten, dan kunnen we het erover hebben.”