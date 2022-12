De drive om te beeldhouwen is er nog steeds bij Nulandse kunstenares An Bakker (86)

NULAND - Al honderden beelden heeft An Bakker in haar leven gemaakt. Niet zo verwonderlijk, want de Nulandse kunstenaar is inmiddels 86 jaar oud. Twintig van haar beelden zijn de komende tijd te zien in Villa Maasdonk in haar woonplaats.

Elke ochtend begint Bakker haar dag met een ontbijt, mét krant en koffie, daarna gaan steevast de laarzen aan en trekt de Nulandse het veld in met haar 4-jarige Portugese straathond. Actief blijven en contact ouden met mensen, dat is wat ze doet, zegt ze.

Ook de drive om te beeldhouwen is er nog altijd. Honderden beelden heeft ze op haar naam staan, op de vraag of ze er van kon leven, reageert ze met: ‘helemaal niet’. Ze verduidelijkt: ,,Ik werk nog, ik maak nog kunst, het is mijn beroep en geen hobby. Het is heel hard werken om wat in je zit, met je handen naar buiten te brengen”. En of ze ook wel eens wat van haar kunst verkocht? ,,Altijd alles is verkocht.”

Geen kunstopleiding

Bakker noemt zichzelf een autodidact, ze heeft geen kunstopleiding gevolgd. ,,Ik werkte vroeger in een kunsthandel en leerde daar heel veel kunstenaars kennen.” Na haar huwelijk begon ze met het maken en verkopen van kerstgroepen. Nu maakt ze al tientallen jaren alleen nog maar kunst. ,,In al mijn werk ligt emotie.’’ Ze heeft geëxposeerd in galerieën in Nederland, België en Duitsland, en nu is haar werk te bewonderen in Villa Maasdonk.

Quote Ik werk nog, ik maak nog kunst, het is mijn beroep en geen hobby An Bakker

Bakker maakt voornamelijk beelden en objecten van brons en keramiek, maar gebruikt ook gemengde technieken. Ze beschrijft het beeld Tiffany, dat op de expositie te bewonderen is. ,,Ik ben begonnen met kunststof platen, in het wilde weg gezaagd en toen ontstonden er vormen. Die heb ik met betonijzer in elkaar gezet, laagjes erover en schilderen en nog een laag. Uiteindelijk een vernislaag, aan één kant zilver en de andere kant goud”.

Makkelijker op leeftijd

Haar hoge leeftijd weerhoudt haar er niet van om te werken. ,,Het is juist gemakkelijker nu om te beeldhouwen, ik heb ervaring en doe alles uit de losse pols”.

Als echte Bossche heeft Bakker altijd met veel plezier in Nuland gewoond. Ze werd geboren in een artistiek-ambachtelijke familie, haar vader Kees was in de jaren 30 van de vorige eeuw een bekend glazenier, maker van kunstzinnige glasobjecten. Na haar huwelijk met onderwijzer Peter Bakker kwam ze zestig jaar geleden in Nuland terecht.

Quote Het was alsof het vanuit mijn hoofd in mijn handen vloeide An Bakker, beeldhouwer

Hoewel het vangen van een persoon in een beeld erg moeilijk is volgens Bakker, gold dat niet voor het beeld dat ze maakte van haar man Peter, die in 2017 overleed op 80-jarige leeftijd. ,,Het was alsof het vanuit mijn hoofd in mijn handen vloeide, ik voelde de liefde.” Toen het beeld eerder te zien was tijdens een tentoonstelling in Nuland constateerde diverse kinderen dan ook: ,,Hé, dat is meester Bakker.”

Nulander van het jaar

Elk jaar maakt Bakker ook het beeld dat de ‘Nulander van het jaar’ krijgt bij zijn of haar titel. Ook voor de komende verkiezing in januari is het beeld al uitgezocht door de commissie van de Dorpsraad.

Verder staan in Villa Maasdonk werken van Janika Szilvasi. Van ijzerafval, zoals boutjes, lepels, messen, schroefjes, maakt hij enorme dieren of dierenhoofden. Van Mark van Oss, mede-eigenaar van Villa Maasdonk, zijn 3-d objecten te zien.

De expositie in Villa Maasdonk, Kerkstraat 28 in Nuland, is de komende weken geopend op zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur en op zondag van 12.00 tot 17.00 uur.