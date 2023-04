De laatste doelpuntenmaker van de Lingederby gaat het shirt van fusieclub BRC niet dragen: ‘Goede stap, maar wel zonde dat Rhelico stopt’

Het laatste woord in de allerlaatste Lingederby was zaterdag aan Glenn van Gelderen. De voetballer van vierdeklasser Rhelico schoot in de slotseconden een vrije trap binnen en zorgde daarmee voor een explosie van vreugde bij de thuisclub uit Rumpt (2-2). Beesd droop daarna teleurgesteld op.

,,Ik was er al twee keer dichtbij met een vrije trap”, zei Van Gelderen (20), namens Rhelico ook de maker van de 1-1. ,,Ik vroeg aan de scheidsrechter hoelang we nog te spelen hadden. Het waren nog twintig seconden, dus die vrije trap was onze laatste kans. ‘Drie is scheepsrecht’, zei ik. Toen de bal erin vloog, was de ontlading groot. Een geweldig moment.”