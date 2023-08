De liefde spat ervanaf op de Landgoedfair: ‘Kussen gebeurt nog steeds, elke dag, al 35 jaar’

Glasevene­ment Glas Leeft! laat bezoeker kunst van het glasblazen beleven: ‘Ambacht is hier nog springle­vend’

Nergens leeft glas meer dan in glasstad Leerdam. Om mensen de kunst van het glasblazen te laten beleven, houdt een nieuwe stichting sinds vorig jaar een terugkerend driedaags evenement in september. Glas Leeft! staat garant voor verwondering en spektakel. ,,We willen af van het braderiegevoel, meer beleving toevoegen.”