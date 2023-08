Deel ijsbaan wijkt voor carpoolplaats

huisarts vertelt 'Soms zet ik de droogtrom­mel maar aan voor wat geluid', zegt mevrouw Boerkens van 101

Mevrouw Boerkens heeft moeite met ademhalen. Huisarts Rutger Verhoeff gaat nadat de ambulance is geweest daarom even langs. Hij schrijft erover in de rubriek Huisarts Vertelt.