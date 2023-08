Drie mannen breken in bij woning in Vuren, politie geeft bewakingsbeelden vrij

DE KWESTIE Moet De Biesbosch op slot? ‘Een kleine minderheid verpest het weer voor iedereen’

Moet recreatie in de Biesbosch aan banden worden gelegd? Politie en boa’s hebben namelijk de laatste tijd hun handen vol aan het handhaven van de veiligheid in De Biesbosch, waar te snel varen, harde muziek en beschonken schippers voor problemen zorgen. Wij vroegen het de lezers in onze Kwestie: ,,Een natuurgebied is geen feestterrein, stug handhaven.”