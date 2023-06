Een mooi cadeau voor de jarige Jorrit, maar helaas postuum: ‘Het is allemaal Liefde’

3 juni is de verjaardag van Jorrit Strik. Deze zaterdag zou hij 20 jaar zijn geworden. Zou, want op 13 september 2020 overleed hij, op 17-jarige leeftijd. Toch is het een feestelijke 3 juni voor de familie Strik uit Meteren. Moeder Anne presenteert haar boek Het is allemaal Liefde, een bundeling van columns die verschenen in De Gelderlander, aangevuld met een aantal nieuwe.