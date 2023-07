EK voor golfers met een beperking strijkt neer in Spijk: ‘Het is zeer indrukwekkend’

KLM Open leverde regio half miljoen op

Het KLM Open op The Dutch in Spijk heeft de regio geen windeieren gelegd. Het vierdaagse golfevenement zorgde in september voor een investering van ruim 530.000 euro in de lokale economie van de toekomstige gemeente West Betuwe en ‘buur’ Leerdam, zo blijkt uit een onderzoek van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN).