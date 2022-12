Energieleverancier slaat alarm; politie vindt hennepkwekerij met ruim 250 planten

Opbrengst per oogst

Volgens de woordvoerder leidde het vinden van de hennepkwekerij nog niet tot een aanhouding. Het is niet duidelijk of het vondst van de hennepkwekerij leidt tot een rechtszaak. Het is gebruikelijk dat de energieleverancier illegaal afgetapte stroomkosten in rekening brengt. Justitie en rechtbank proberen te bepalen wat de bruto opbrengst per oogst is geweest. Op die manier kan financieel worden afgerekend.