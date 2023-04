Er ligt 800.000 euro te wachten op innovatieve ondernemers

Subsidie voor ‘zon plus peren’, kermiskoek en oude lantaarnpa­len

Acht innovatieve projecten in de Regio FruitDelta Rivierenland krijgen subsidie uit het Regionaal Stimuleringsfonds. Zoals een plan om zonnepanelen te plaatsen boven perenboompjes in Wadenoijen. Alle inwoners van Rivierenland betalen jaarlijks, via hun gemeente, 2 euro mee aan het fonds.