Festivate in aantocht, Deils festival gaat testen met recyclen van bekers: ‘Vergeet je het, wordt biertje iets duurder’

Wadenoijen boos en bezorgd over nieuwe weg, maar dé oplossing voor iedereen bestaat niet

Boosheid en bezorgdheid die diep zitten: maar liefst een kleine tweehonderd Wadenoijenaren propten zich woensdagavond in het kleine kerkje. Stoom afblazen over de Tielse plannen om een drukke weg tussen Passewaaij en A15 langs hun dorp te leggen. Maar ‘hoe dan wel’ is een ander verhaal: veel opties, veel meningen, veel uiteenlopende belangen.