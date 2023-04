Fikkie stoken hoort bij de inburgering in de Betuwe

Uniform en piloten­bril van neergehaal­de piloot Albert krijgen plekje in het oorlogsmu­se­um

Zijn uniform en vliegeniersbril krijgen een plekje in het oorlogsmuseum in Fort Vuren. Piloot Albert C. Lichter sprong - bijna tachtig jaar geleden - net op tijd uit zijn Mustang P-51 toen deze boven Giessen-Oudekerk werd neergehaald. Zijn kleinzoon geeft de spullen van zijn opa in bruikleen. ,,Het blijft bijzonder.’’