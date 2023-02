Flinke bomenkap in West Betuwe, vooral in Deil en Tricht: 139 bomen verdwijnen

Soms schuurt het nog in Buren, ziet afscheid nemende Josan Meijers: ‘Maar dat mag’

Een paar jaar geleden sprak de provincie Gelderland haar zorgen uit over de bestuurskracht van de gemeente Buren. Er was een collegecrisis en de onderlinge verhoudingen in de raad waren slecht. Dat is nu anders, zegt waarnemend burgemeester Josan Meijers: ,,Soms schuurt het nog, maar dat mag.’’