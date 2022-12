Gemeente maakt fout met camera's: massa automobilisten ontsnapt aan boete in Van Berckelstraat

In mei van dit jaar werd een camerasysteem met kentekenherkenning in de straat geplaatst om toezicht te houden op het inrijverbod dat al veel langer geldt. Na een periode van waarschuwen zouden automobilisten vanaf begin augustus een boete krijgen.

Veiligheid voor fietsers

De bonnenregen die er vanaf augustus zou zijn geweest is niet aan de orde. Maar volgens de gemeente draagt het inrijverbod bij aan een autoluwere binnenstad en meer veiligheid voor fietsers. Het aantal auto's in deze straat is afgenomen met 3900 per dag. De gemeente wil het aantal verkeersbewegingen verder terugdringen. Maar het is onduidelijk op wat voor manier dat zou moeten gebeuren.