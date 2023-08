Raad van State heeft meer tijd nodig voor Buitenstad Zaltbommel

DEN HAAG/ZALTBOMMEL - Het lukt de hoogste bestuursrechter niet om binnen zes weken met een eindoordeel te komen over het bouwplan Buitenstad in Zaltbommel. Er is meer tijd nodig om de bezwaren tegen deze geplande buitendijkse woonwijk, pal aan rivier de Waal, te kunnen beoordelen.