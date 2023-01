Gezocht: vrijwilligers om stervenden thuis te begeleiden op weg naar het einde

Kruidvat Tiel net iets sfeervol­ler en ordentelij­ker dan andere filialen in Nederland

Is een Kruidvatwinkel gewoon een Kruidvatwinkel? Een van letterlijk bijna duizend van dezelfde soort in Nederland? Forget it, in de Tielse binnenstad weten ze beter. Filiaal Waterstraat is uitverkozen tot de beste van het land.

