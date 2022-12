GGD ziet toch af van vaccineren in voormalig Huis van de Toekomst

ROSMALEN - Het voormalige Huis van de Toekomst in Rosmalen wordt toch geen vaccinatielocatie tegen het coronavirus, zoals eerder de bedoeling was. Dit blijkt niet meer nodig.

Het Huis van de Toekomst blijft wel een testlocatie van de GGD Hart voor Brabant. De GGD meldde in oktober nog dat het ‘huis’ op het Autotron de opvolger zou worden van de priklocatie in Brabanthallen, die vanaf vrijdag 23 december gesloten is. Maar dat gaat dus niet door. De opkomst voor de herhaalprik loopt de afgelopen weken drastisch terug en blijft ver achter bij de eerdere vaccinatierondes, zo meldde het Brabants Dagblad deze week.

De GGD vindt het niet meer nodig om het Huis van de Toekomst in te zetten als extra vaccinatielocatie. ,,Vanaf januari vaccineren wij in Den Bosch vijf dagen per week in het Jeroen Bosch Ziekenhuis en twee dagen per week in sociaal cultureel centrum De Helftheuvel", aldus een GGD-woordvoerster.

,,De capaciteit van deze locaties is op dit moment voldoende om te voldoen aan de opdracht van de overheid om in 2023 klaar te staan voor 6.000 prikken per week.”

Chriet Titulaer

Het Huis van de Toekomst opende in 1989 en werd vooral bekend door de in 2017 overleden wetenschapper Chriet Titulaer. In 1996 sloot het ‘huis’ alweer, toen bleken de technische snufjes al achterhaald. Later deed het pand nog dienst als onder meer feestlocatie en ontvangstruimte voor antislipcursussen.

Het Huis van de Toekomst blijft voorlopig open als testlocatie. Dat geldt ook voor de testlocaties in Waalwijk, Cuijk en wijkcentrum De Ypelaer in Tilburg.

Volledig scherm In het oude Huis van de Toekomst in Rosmalen wordt voorlopig nog wel getest op corona. © Roel van der Aa/Fotobureau Bolsius



