Groeiend Rivierenland wijkt af van landelijk beeld: meer mannelijke dan vrouwelijke inwoners

‘Opgepakt vijftal wilde met oud en nieuw grote brand stichten en explosies veroorza­ken in centrum Beesd’

De vijf mannen die zaterdagochtend door de politie in Rivierenland zijn opgepakt, worden er onder meer van verdacht op grote schaal brand te willen stichten in het centrum van Beesd tijdens oudjaarsnacht. Door explosies te veroorzaken had het nodige materiaal de hens in moeten gaan, vermoedt de politie.

3 januari