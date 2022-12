Grôôt Kwartier op GZG-terrein bestemd voor 400 werkplekken en 32 woningen

DEN BOSCH - ‘Het Grôôt Kwartier’ dat is de nieuwe naam van een gedeelte van Gasthuiskwartier waar het Groot Ziekengasthuis jaren geleden plaats heeft gemaakt voor woningbouw. In het Grôôt Kwartier zijn 400 werkplekken en zo’n 32 woningen gepland.

Het college van B en W stelde op 13 december de plannen vast voor dit gebied en wordt ‘na tien jaar planvorming een nieuwe stap naar een prachtig stuk binnenstad gezet’. Het gaat om een nieuwe fase waarbij achter en tussen de gevels van het Zusterhuis, Stergebouw en Mariapaviljoen ruimte wordt geboden aan werken, ontmoeten, wonen, groen en recreëren.

De rijksmonumentale gebouwen worden door ontwikkelaar MWPO gerestaureerd en ‘voor iedereen toegankelijk gemaakt met nieuwe functies’. Het Brabants Dagblad berichtte daar al eerder over.

Groeiende vraag

In de gebouwen komen zo’n 400 werkplekken die zijn bestemd voor (startende) ondernemers waaronder zzp’ers. Er is ook ruimte voor andere functies. Bijvoorbeeld voor een kinderdagverblijf en ‘passende horeca’. Verspreid over het gebied komen er ook zo’n 32 huurwoningen waarvan 21 woningen in de categorie betaalbare middenhuur (tot 1015 euro per maand).

Volgens de gemeente wordt met het Grôôt Kwartier voldaan aan ‘de groeiende vraag naar innovatieve kantoorconcepten waarin samenwerking, ontmoeting en gedeelde faciliteiten centraal staan’.

Volgens wethouder Pieter Paul Slikker koesteren veel inwoners van Den Bosch goede herinneringen aan het Groot Ziekengasthuis. Slikker: ,,Het is dan ook fijn dat we plek terug kunnen geven aan de stad die er wederom voor al onze inwoners is. Want in en tussen de prachtige monumentale gebouwen komen wonen, samen werken, ontmoeten en verblijven in een groene buitenruimte bij elkaar.”

Centrale apotheek

Maurice Delpeut, directeur van MWPO, benadrukt de ‘toevoeging van kwaliteiten’. Hij doelt op een dakopbouw op het Zusterhuis en een serre. ,,Tussen het Zusterhuis en Stergebouw waar de centrale apotheek van het ziekenhuis was gevestigd komt ook een nieuw woon-/werkgebouw - met de naam Oostpaviljoen’’, aldus Delpeut.

Volgens Delpeut is ‘deze locatie een stuk teruggelegd’ waardoor meer ruimte is ontstaan voor de monumenten eromheen’. ,,Deze wens kregen we ook terug van omwonenden. We zijn blij dat veel mensen actief met ons meedachten. Dat leverde ons bruikbare ideeën op waardoor er nu een voorstel ligt waar we met z’n allen heel tevreden over zijn. We kijken uit naar de start bouw en dat we ons zelf gaan vestigen in dit gebied, de gebouwen gaan exploiteren en langjarig in eigendom houden.”

Overleg met bewoners

De monumentale panden en de nieuwbouw worden zo duurzaam mogelijk. Dat betekent extra isolatie en daar waar mogelijk gasloos. Ook werkt de gemeente aan een plan om de openbare ruimte in te richten. Zoals de aanleg van onder meer planten, bomen, bloemen en struiken, straatverlichting. Midden volgend jaar is de uitwerking van het inrichtingsplan gepland in overleg met bewoners en gebruikers van het gebied.

Om de omgevingsvergunning te kunnen verlenen, is instemming van de gemeenteraad nodig. Nadat de raad heeft ingestemd met het plan, wordt de ontwerp-omgevingsvergunning gedurende zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze termijn heeft iedereen de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. Daarna wordt een besluit genomen over het verlenen van de omgevingsvergunning.



