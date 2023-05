Herwijnense Nico ontmoette vrouw Liza 35 jaar geleden op de Filipijnen: ‘Liefde op het eerste gezicht'

Veel meer meldingen van kindermis­han­de­ling in Gorcum dan in rest van land: ‘Jeugdbe­scher­mings­ke­ten faalt’

Het aantal meldingen van kindermishandeling vanuit Gorinchem is bijna anderhalf keer zo hoog als het landelijk gemiddelde. En in drie van de tien gevallen lukt het niet om binnen de afgesproken tijd te onderzoeken of er inderdaad een kind in de knel zit. ,,De jeugdbeschermingsketen faalt.’’