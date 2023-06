Het streekvervoer staat onder druk, kun je nog zorgeloos reizen door de Betuwe? We nemen de proef op de som

met videoStel: je hebt geen auto en je wil je met het openbaar vervoer verplaatsen door de uitgestrekte Betuwe. Hoe makkelijk is dat, nu het streekvervoer steeds verder onder druk staat? We testen het aan de hand van een enkeltje Doornenburg-Acquoy.

Het is geen reis die veel mensen dagelijks maken, van Doornenburg in het uiterste oosten van de Betuwe naar Acquoy op de grens met de provincie Utrecht. Maar stel dat je in Doornenburg woont, niet over een auto beschikt en langs wilt bij je tante in Acquoy? En je hebt geen zin om 70 kilometer te fietsen?

Lees ook PREMIUM Gelders openbaar vervoer voorlopig niet verder uitgekleed, Statenleden trekken portemonnee

Dan zit er niets anders dan het openbaar vervoer te gebruiken. Zo lang het nog kan natuurlijk, want door een tekort aan reizigers en chauffeurs rijden er steeds minder bussen in de regio. En hoewel een dreigende bezuiniging op het aanbod van bussen en treinen in de provincie Gelderland deze week is afgewend, wordt voor de jaren na 2024 nog altijd een flink tekort op het openbaar vervoer verwacht.

Tijd voor een test, uitgevoerd door proefkonijn/verslaggever Jesse Reith.

10.17 uur

Mijn reis begint bij bushalte Van Kol in Doornenburg. Er staan een stuk of zes mensen te wachten. Twee minuten later dan gepland komt de bus. Van de kleine vertraging kijkt niemand op, maar ik maak me grote zorgen. Mijn planning zit namelijk minutieus in elkaar. Met behulp van drie bussen en drie treinen moet ik over 2 uur en 40 minuten in Acquoy kunnen zijn. Maar dan moet wel alles stipt op tijd rijden.

Volledig scherm Verslaggever Jesse Reith bij de bushalte in Doornenburg. Op naar Acquoy! © Milan Schellingerhout