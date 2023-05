Het vorige jonkie werd door trein overreden, hopelijk hebben deze pasgeboren zeearenden meer geluk

Van plan een natuur­vrien­de­lij­ke oever aan te leggen? Dan kan je geld krijgen van Waterschap Rivieren­land

Ben je als particulier of ondernemer van plan om een natuurvriendelijke oever aan te leggen? Dan beloont Waterschap Rivierenland je met een subsidie. Want een oever met ruimte voor natte natuur is goed voor schoon en gezond water in de sloot en het helpt bij de waterberging tegen wateroverlast, aldus het waterschap.