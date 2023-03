Ik was een beetje wars van het woord lotgenoot

column anne strikKort na het overlijden van mijn zoon kreeg ik een mail van haar, een lotgenoot. Een lief, betrokken en inlevend bericht, maar toch wist ik niet goed wat ik ermee kon of wilde. Gedurende de jarenlange achtbaan van het leven van mijn zoon had ik nooit iets met lotgenoten.

Ik was zelfs een beetje wars van alleen al het woord. Geen situatie lijkt op elkaar en nooit vonden we iemand die echt iets soortgelijks had als onze knul, met wie we echt inhoudelijk konden sparren.

In haar mail vertelde ze dat ze me lang geleden al was gaan volgen op Twitter. Ik schreef over hoe mijn zoon niet kon eten, maar zo genoot van bijvoorbeeld het ruiken aan een pepernoot. Ze ging mijn columns lezen en herkende dingen vanuit haar eigen verlies.

Ik antwoordde haar destijds in mijn eerste rouwroes een algemene mail. We wisselden telefoonnummers uit omdat appen sneller gaat. Beiden onze zoon verloren, zij iets eerder dan ik. Beide jongens waren hun leven lang ziek. Beide jongens moesten het leven veel te vroeg verlaten.

En precies dát was de overeenkomst tussen haar en mij; beide moeders die na jarenlange intensieve zorg hun zoon verloren. Een overeenkomst die niemand wil hebben met een ander, bleken wij te hebben; ons kind was overleden, een verder leven vol gemis geboren.

We kregen wat meer contact en leefden met elkaar mee in moeilijke dagen. Dagen van extra gemis en verdriet rondom gedenk- of ‘feestdagen’. Soms even kunnen zeggen dat verdriet of eenzaamheid je overspoelt en het ook begrijpen als je je masker weer op kunt zetten voor de buitenwereld.

Zonder oordeel met elkaar mee kunnen leven en voelen, omdat het gevoelens zijn waar je zelf ook mee worstelt.

Vandaag spraken we elkaar voor het eerst aan de telefoon. We spraken uren aan woorden vol, als lotgenoten.

Al noem ik haar liever een meevoelgenoot.