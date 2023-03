Kasteel Palmesteyn herrijst in oude glorie

Who wants to be the next Flipje? Jonge Tielenaren kunnen zich nu melden

Of het nu winterfris is of zomers warm, bij de nodige happenings in Tiel is ie erbij: Flipje. Wat heet: iemand die zich in het pak van het fruitbaasje heeft gehesen. Behalve de laatste tijd, want de oude vertolker heeft afgezwaaid. Reden voor Tiel om op zoek te gaan naar een nieuwe.