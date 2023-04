‘Klappen, kopstoten, spugen’ en vermeende discriminatie: wedstrijd Ophemert al na 7 minuten gestaakt

,,Het is volledig uit de hand gelopen”, zei Ophemert-trainer André Verbeek. ,,Klappen, kopstoten, spugen. Het was te onveilig om verder te voetballen. Wij wilden en willen de wedstrijd ook niet hervatten. Al plant de KNVB ons opnieuw in, we gaan niet spelen. Dat is afgesproken en desnoods betalen we de boete. Dan maar punten in mindering.”