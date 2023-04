Koploper DFS duwt Dodewaard naar vijfde klasse, WNC ziet concurrent dichterbij komen, MVV’58 koerst op nacompetitie af

De nationale intocht van Sinter­klaas was al eens eerder in Gorinchem: terug naar 1989

Sinterklaas komt in Gorinchem! Voor heel wat inwoners brengt dat nieuws herinneringen naar boven. Want Sint koos in 1989 ook voor de vestingstad als aankomstplaats voor zijn landelijke intocht. ,,Vaste camera’s voor de televisieuitzending stonden dagen ervoor al op straat.’’