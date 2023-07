Laatste kersen te koop na moeilijk seizoen: ‘Liefhebbers moeten zich haasten’

met video Automobi­list knalt frontaal tegen boom in Tiel, wagen is total loss

Op de Industrieweg in Tiel is donderdagavond een automobilist hard tegen een boom gereden. Dit zorgde ervoor dat de auto verderop met de neus tegen een andere boom tot stilstand kwam. Een traumahelikopter en de brandweer zijn opgeroepen, maar later geannuleerd.