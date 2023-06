Lichaam in de Linge: persoon door ongeval om het leven gekomen

Betalen voor Bergsche Maasveren hoeft pas vanaf oktober: voorberei­ding en aanpassin­gen kosten meer tijd

WAALWIJK - De overtochten met de Bergsche Maasveren blijven langer gratis. Het blijkt te kort dag om gebruikers al per half juli te laten betalen. De nieuwe streefdatum is oktober. Er is zo meer tijd om alles goed voor te bereiden.