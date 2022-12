Lichte straffen voor met mest frauderende broers uit Helmond en Lierop, hun adviseurs moeten jaar cel in

In de glasblaze­rij staat de oven 24 uur per dag aan op 1100 graden: ‘De rekening is gigantisch toegenomen’

De glasblazerij van het Nationaal Glasmuseum in Leerdam wil van het gas af. Met een smeltoven die bijna het hele jaar rond 24 uur per dag aan staat op zo’n 1100 graden, is dat geen overbodige luxe. ,,De rekening is gigantisch toegenomen.”

19 december