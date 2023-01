Maandag vanwege staking geen treinen tussen Dordrecht en Geldermalsen: ‘Check voor vertrek’

De vakbonden hielden vorige week stakingen in onder meer de Achterhoek en op de lijn Arnhem-Tiel (met daartussen stations in onder meer Opheusden en Kesteren). Deze staking zorgde met name in de Achterhoek voor veel overlast. In Rivierenland viel het mee. Maandag is een staking aangekondigd in de regio Dordrecht. De MerwedeLingelijn rijdt hierdoor mogelijk niet, of niet op tijd.