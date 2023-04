Man weer met te veel alcohol op achter het stuur: taakstraf na ongeluk

Meer zorg om natte bodem dan om vorst in de bongerd

Fruitteler Bert den Haan uit Kerk-Avezaath heeft nog niet hoeven te beregenen tegen de nachtvorst in de appel- en perenboomgaarden rond zijn bedrijf. ,,En ik hoop dat dat ook niet hoeft. Het is allemaal al zó verschrikkelijk nat in de bongerds. Daar wil je liever geen bak water overheen gooien.”