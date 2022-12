Muziek en gemoedelijkheid in de geitenwei tijdens benefietconcert voor Tiels hertenkamp

Om het door vogelgriep getroffen Tielse hertenkamp te ondersteunen, gaf de Tielse coverband The Passengers zaterdag ter plekke een benefietconcert. Al was het waterkoud, bezoekers genoten. Van muziek én van burgers en glühwein.

Als The Passengers zaterdagochtend opent met een folky versie van Paradise City, staat er al een handjevol mensen voor het podium in de geitenwei. Het is een klein podium in een tent, die ’s morgens door Appelpopvrijwilligers is opgezet. Ondanks de kou zit de sfeer er direct goed in. Al bij het eerste nummer wordt er meegedeind, al dan niet onder het genot van warme chocomel of glühwein. Ook hamburgers gaan voor twaalven al op de plaat. In donatiebussen wordt doorlopend geld gestopt.

Eind november 101 vogels geruimd

Bezoekers kunnen muntjes kopen bij onder anderen Stinus van Wakeren van Stichting Hertenkamp Tiel. Hij is ‘ontzettend blij’ met de actie. ,,We kennen Maarten en Maartje (zanger/gitarist en violiste van The Passengers, TA) al een tijd; ze zorgen vaak voor muziek als we iets voor onze vrijwilligers organiseren.” Hij vervolgt: ,, Al snel nadat we eind november vanwege vogelgriep 101 vogels hadden moeten ruimen, belde Maarten: ‘We willen wat voor jullie doen: een benefiet met The Passengers geven’. Heel fijn en we regelden meteen een vergunning.”

Volledig scherm Tiel DG20221216-0006 Benefietconcert Hertenkamp Foto William Hoogteyling . © William Hoogteyling

Het dierenpark krijgt hulp uit meerdere hoeken. Van Wakeren: ,,Na de ruiming van fazanten, pauwen, kalkoenen en eenden zijn we op Facebook een crowdundingactie gestart. Er is maar liefst 1800 euro gedoneerd. Ook de gemeente geeft subsidie en Menno van Herwijnen heeft al gezegd dat hij meebetaalt als er weer fazanten komen. Je merkt: het dierenpark leeft.”

Half januari nieuwe dieren

Terwijl vrijwilligers broodjes voor de burgers smeren, zet de band Jingle Bell Rock in. Bezoekers blijven binnenstromen, onder wie opvallend veel gezinnen. Er wordt gelachen, geklapt, genoten: gemoedelijkheid ten top. Van Wakeren: ,,Wat de benefiet uiteindelijk gaat opbrengen, is op dit moment niet de hoofdvraag: nu is het genieten. En wanneer er weer nieuwe vogels komen? Vanaf half januari mogen we weer en komen ze weer.”

