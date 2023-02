Nieuwe schuurtjes in Tricht, gemaakt van oude vloerplanken

Hergebruik van struiken uit voormalige tuintjes. En oude houten vloerdelen uit te slopen huizen die een nieuw leven krijgen in toekomstige bergingen in de tuin. Het zijn ideeën van woningcorporatie Kleurrijk Wonen om in Tricht zoveel mogelijk met bestaand materiaal te bouwen.