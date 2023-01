Op de schop

Kinderen omarmen het schaken, met dank aan Netflix

Noem het gerust het CSI-effect: kinderen en jongeren die zich plots voor forensisch onderzoek interesseren en daarmee aan de slag willen. Of zoals in Tiel, kinderen die het schaken omarmen: het jaarlijkse toernooi voor basisschoolleerlingen in de regio Rivierenland trok woensdagmiddag een recordaantal deelnemers. Mede met dank aan Netflix.

26 januari