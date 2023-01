Opvang voor 30 tot 40 vluchtelingen uit Oekraïne in Haaften

HAAFTEN - Dertig tot veertig vluchtelingen uit Oekraïne moeten binnenkort kunnen wonen in een kantoorpand in Haaften. Het gaat om het voormalige pand van adviesbureau Satter aan de Hagedelstraat.

De gemeente West Betuwe heeft zaterdag omwonenden bijgepraat, blijkt uit een brief die op sociale media is gedeeld door Mooi Haaften. In de brief staat dat een aannemer op korte termijn aan de slag gaat om het gebouw geschikt te maken voor noodopvang. Het moet een prettig verblijf worden. Er komen gezinskamers, een gezamenlijke ruimte n sanitair en gezamenlijke keukens. ‘s Avonds en in het weekend is er beveiliging. Overdag is er ook iemand van de gemeente aanwezig.

Verblijf voor langere tijd

Noodopvang is, anders dan crisisnoodopvang, een plek waar mensen langere tijd terecht kunnen. De verwachting is dat de verbouwing nog dit kwartaal is afgerond. Vooralsnog wordt het gebouw gehuurd tot maart 2024. Afhankelijk van het verloop van de oorlog heeft de gemeente de mogelijkheid om die termijn te verlengen.

In de gemeente West Betuwe verblijven ongeveer 400 vluchtelingen uit Oekraïne. Van hen zijn er 241 ondergebracht in kleinschalige opvang, op vijftien plaatsen in de gemeente. De rest verblijft bij particulieren.

De gemeente roept vrijwilligers op om zich in te zetten voor de mensen die in Haaften komen. Belangstellenden kunnen zich melden bij Welzijn West Betuwe.

West Betuwe heeft gekozen voor kleinschalige opvang. Achterliggende gedachte is dat dit goed is voor de integratie in de kernen. Daarvoor zoekt de gemeente ook samenwerking met lokale verenigingen en worden mensen gezocht die de vluchtelingen wegwijs maken.



