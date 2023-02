Orderpickers stelen sigaretten bij distributiecentrum Albert Heijn, 100.000 euro aan tabak verdwenen

Eropuit Gitaarvir­tu­oos Harry Sacksioni viert vijftigja­rig jubileum met solovoor­stel­ling en boek

Hij kan het zelf bijna niet geloven, maar Harry Sacksioni is in de afgelopen vijftig jaar toch echt elk jaar op tournee geweest, in binnen- en buitenland. Een enorme prestatie. Zijn jubileumprogramma is dan ook rijkelijk gevuld met hoogtepunten uit zijn enorme catalogus. Omdat zijn inspiratie om nieuwe composities te schrijven nooit lijkt te stoppen, zal ook zijn nieuwste werk onderdeel uitmaken van dit optreden.

2 februari