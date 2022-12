Oudjaarsduik en wandelend op zoek naar planten

uit in rivierenlandWie geen zin heeft in louter oliebollen en/of vuurwerk, kan in Rivierenland de komende dagen toch nog wel wat ander vertier vinden.

Tricht

Tricht krijgt een eigen steiger om de langs het dorp stromende Linge beter bereikbaar te maken voor de dorpsbevolking. De steiger nabij de Lingedijk 49 en de Lingebrug is klaar en om dat te vieren, is er zaterdagmiddag een zogeheten oudjaarsduik in de rivier.

De aanlegsteiger komt uit het gemeentelijke project ‘Linge bereikbaar voor elke kern’. Het recreatiegebiedje hoorde bij het spoorproject van ProRail. De gemeente wil graag samen met het dorp Tricht de steiger openen, om 14.00 uur kan iedereen die dat wil in de rivier duiken. Eén voordeel: het wordt een zeldzaam warme oudjaarsdag.

Waardenburg

Op vrijdag 30 december houdt natuurorganisatie IVN West-Betuwe een wandeling over Landgoed Waardenburg en Neerijnen. Deelnemers kunnen dan op zoek naar planten die in de winter in bloei staan. Iedereen die zich vooraf aanmeldt, is welkom.

Deze Eindejaars Plantenjacht is een initiatief van de landelijke organisatie FLORON, die zich inzet voor wilde flora in Nederland. Zij houdt deze plantenjacht dit jaar voor de achtste maal midden in de winter. Reden is dat FLORON benieuwd is hoeveel verschillende planten er dan nog in bloei staan en welke bloeiende plant het meest wordt gezien.

De plantenwandeling start om 14.00 uur, deelname is gratis. Wie mee wil, kan een e-mail sturen naar pwg@ivnwestbetuwe.nl. Er komt dan een antwoord waar de wandeling precies begint.

Tiel

In de Agnietenhof in Tiel treedt vrijdagavond Jon van Eerd op in de klucht ‘Zo vader zo zoon’. Voor de allerlaatste keer duikt Jon van Eerd in de rol van Harrie Vermeulen, met dit keer Nandi van Beurden (The Sound of Music) en Joey Schalker aan zijn zij.

Harrie woont bij zijn succesvolle zoon in huis. Maar zo slim als junior is in het zakenleven, zo naïef is hij privé. Als de zelfingenomen secretaresse zoonlief aan de haak wil slaan, bedenkt Harrie een plan om haar te lozen én tegelijkertijd een leuke schoondochter te krijgen. Maar die route blijkt niet zonder obstakels. Er zijn nog kaartjes.

