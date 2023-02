Overzicht: ‘Verschrikkelijk slecht’ Theole krijgt een pak slaag, DSS’14 draagt laatste plaats over aan Wadenoijen

Dankzij Rotary kiest Esra misschien in één keer het juiste beroep

Heel wat vmbo-leerlingen kiezen een vervolgopleiding of stappen in een baan waar ze zich al snel niet thuis voelen. Om dat te voorkomen gaan scholieren van de Lingeborgh in Geldermalsen met hulp van de Rotary nu al op verkenningstocht langs het bedrijfsleven.

