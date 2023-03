Pas 21-jarige Tristan runt het stembureau in het kleinste dorp van West Betuwe: ‘Ik verwacht driehonderd man’

‘Broadway in Bommel gaat voor cultuurbom zorgen’; Huiskamer­fes­ti­val naar Texels voorbeeld

ZALTBOMMEL - De opzet van Broadway in Bommel zal bij veel cultuurliefhebbers herinneringen oproepen aan De Geheime Tuin. Dat evenement speelde zich af in vaak bijzondere tuinen in de binnenstad van Zaltbommel. In september zal Broadway in Bommel binnen te doen zijn. Theater, muziek en dans in de huiskamer.