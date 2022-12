Plakt Prein er nog een tiende jaar aan vast bij WNC? ‘Daar komt hopelijk snel duidelijkheid over’

Straat­feest­je? Dan wel zelf een trampoline huren, want gratis uitleen van gemeente Gorinchem is verleden tijd

Een straatfeest of spelletjesdag organiseren? Geen probleem in Gorinchem, en je kunt er zelfs een subsidie voor aanvragen. Daarbij kon je ook een trampoline en springkussen in bruikleen krijgen, maar dat is nu verleden tijd.

17 december