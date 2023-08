Politie vindt in Buurmalsen bizarre hoeveelheid aan illegaal vuurwerk, Tielenaar (57) aangehouden

Omwonenden redden bestuurder over de kop geslagen auto uit benarde positie: ‘Hulde!’

Met dank aan een omwonenden is zaterdagavond een automobilist in Leerdam gered. Deze was over de kop geslagen op het Hoogeind. Traumahelikopter en andere hulpdiensten rukten uit om assistentie te verlenen, maar omwonenden waren al in actie gekomen.