Regenbuien, maar soms ook zon in West Betuwe vandaag

HOE IS HET NU MET? Loopt er écht een mysterieus gangenstel­sel onder Leerdam door? Onderzoek stapje dichterbij

Loopt er écht een mysterieus gangenstelsel onder Leerdam door? Onderzoek naar die tunnels - waar al jaren verhalen over gaan in de stad - heeft nu iets opgeleverd: er is een mogelijke ingang gevonden.