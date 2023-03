Reikhalzend uitkijken naar Locals in Geldermalsen

Inwoners Ophemert vragen om voorrang bij nieuwe huizen Slingerbos

Zo'n zeventig inwoners van Ophemert grepen deze week hun kans om raadsleden te vertellen welke wensen en verlangens er leven in hun dorp. Belangrijk is de nieuwbouw van 65 woningen in Slingerbos. Veel inwoners zien graag dat eigen inwoners voorrang kunnen krijgen bij de betaalbare woningen.