Rivierenland houdt rekening met de komst van 886 asielzoekers

Leerdam Sport als enige regioclub puntloos: ‘De sfeer is goed, alleen die 11-1 bij Asperen kon echt niet’

Leerdam Sport’55 staat na zeventien wedstrijden - als enige regioclub - nog steeds op 0 punten. Toch is de sfeer opperbest en verlengde trainer Raymond Sponselee vol optimisme zijn contract tot 2025. ,,De ambitie is er om in Leerdam-West echt weer iets te gaan neerzetten.’’