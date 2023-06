Spektakel in de uiterwaarden bij Zaltbommel; Chinooks pikken vracht op

Oeps, een gasleiding geraakt bij graafwerk: dat gebeurt in Gorinchem wel erg vaak

Twaalf gaslekken in twee maanden tijd: de brandweer in Gorinchem heeft er zijn handen vol aan. Het merendeel is veroorzaakt tijdens de aanleg van kabels voor het glasvezelnetwerk. ,,En niet alleen in Gorinchem speelt dit probleem.’’