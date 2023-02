Steun uit onverwachte hoek voor ‘drijvende sterfhuizen’ op de rivieren: ‘Behoud de pontjes!’

Plakplaat­jes­ple­zier in Zaltbommel door historisch fotoboek: ‘Dit is zó leuk!’

ZALTBOMMEL - De Bommelerwaard is in de ban van plakplaatjes. Geen spaaractie voor kinderen dit keer, maar voor volwassenen. En die zetten alles op alles om hun historische boek over de streek, gratis verkrijgbaar bij de Albert Heijn in Zaltbommel, vol te krijgen.

11 februari