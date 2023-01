Theole verplettert NEC-amateurs, Koning Winter zet streep door TEC-OFC

Verliesbe­ge­lei­der Tineke maakt al twintig jaar de dood bespreek­baar: ‘Iedereen kan weer gelukkig worden’

UDEN/DEN BOSCH – Tineke van Asseldonk is al twintig jaar actief als begeleider van mensen bij rouw en verlies. De Bossche viert zaterdag 21 januari het jubileum van haar praktijk in Uden. ,,Ik help mensen hun weg te vinden.”

