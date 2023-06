Thijs Boogaard (14) in relatieve rust richting tennistop: ‘Het leek wel of ik tegenover een volwassen persoon op de baan stond’

Personeel Lingecolle­ge is gedrag schreeuwen­de bestuurder en directie zat en zegt massaal vertrouwen op

Bij middelbare school het Lingecollege in Tiel is personeel in opstand gekomen tegen de schoolleiding. In petities die door bijna honderd medewerkers zijn ondertekend, wordt bestuurder Toine Schinkel en de twee directieleden onder meer ‘stuitend gedrag’ verweten.