Tijd om te gaan bouwen in Beesd: ‘Dorpen waar weinig tot niets is gebouwd krijgen voorrang’

Vóór 2024 zal de eerste spade nog niet in de Beesdse klei gestoken worden. Maar de gemeenteraad dringt er unaniem en met klem op aan dat er eindelijk gebouwd gaat worden in Beesd. Al jaren is er niets gebeurd in het nog slechts 3346 inwoners tellende, en krimpende, dorp.

Deze week bleek dat de gemeenteraad met grote spoed een voorbereidingsbesluit wil nemen om de bouw van woningen aan de noordrand van Beesd, in de Garstkampen, mogelijk te maken.

Maar wethouder Jacoline Hartman temperde de vreugde door te zeggen dat er nog wel een jaar overheen gaat voordat er een ontwerpbestemmingsplan ligt voor de uitbreidingswijk. Het gaat om het gebied tussen de Schuttersweg, Parkweg en Dr. A. Kuijpersweg. Daar moeten voorlopig 110 nieuwe woningen komen.

Vijftien jaar geleden waren er concrete plannen voor 400 woningen in de Garstkampen, maar die plannen sneuvelden door de bouwcrisis. Sindsdien is er bijna niet meer gebouwd in het dorp, dat toen nog bijna 4.000 inwoners telde.

Na Beesd ook Deil

Alle raadsfracties vinden dat Beesd nu snel aan de beurt moet komen. Jaren is er vooral gebouwd in De Plantage in Meteren, nu zijn de andere dorpen aan de beurt. Gijsbert van de Water (VWB) riep op om ook Deil niet langer in de kou te laten staan.

Hartman beloofde dat de dorpen waar weinig tot niets gebouwd is, nu voorrang krijgen. Hartman: ,,Maar nu dus eerst Beesd. Ik was dit jaar bij een informatiemarkt over nieuwbouw in Beesd en daar heb ik de grote teleurstelling op de gezichten van de mensen uit Beesd gezien. We gaan onze uiterste best doen.’’

Het is niet gelukt om commerciële ontwikkelaars te verleiden om met het plan aan de slag te gaan. Dus heeft de gemeente zelf het initiatief genomen.

