Topschutter Van Dijken slaat interesse van TEC, DOVO en WNC af en blijft ‘zijn’ Tricht nog een jaar trouw

Na jarenlang hommeles ontsnapte Beesd dit jaar aan oudejaars­ramp: ‘We hebben er stevig op ingezet’

De laatste jaren is het met oud en nieuw hommeles op het Dorpsplein in Beesd. Dit jaar werden vóór de jaarwisseling vijf mannen opgepakt en werd een hoop brandbaar en explosief materiaal in beslag genomen. Het bleef rustig in het Betuwse dorp.

5 januari